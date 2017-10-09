Неймар хочет видеть Коутиньо в «ПСЖ», клуб ведёт переговоры с агентами игрока

Руководство «ПСЖ» ведёт переговоры с представителями полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутинью по поводу возможного контракта, утверждает Sport.es. Парижский клуб пытался заполучить 25-летнего бразильца минувшим летом, а теперь попытается повторить попытку во время следующего трансферного окна.
Видеть Коутиньо в рядах «ПСЖ» очень хочет его соотечественник Неймар. Нападающий, ранее защищавший цвета «Барселоны», во время тура каталонцев по США постоянно писал Коутиньо через WhatsApp, пытаясь убедить перейти в стан сине-гранатовых, утверждает источник. Теперь же Неймар настаивает, чтобы Филиппе продолжил карьеру в Париже.
Летом нынешнего года Коутиньо был очень близок к переходу в «Барселону». Сообщалось, что «Ливерпуль» готов продать хавбека каталонцам за € 160 млн. В январе будущего года каталонский клуб вновь попробует приобрести бразильца или отложит этот трансфер уже на лето 2018 года