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Сафонов: Сарсания мог возглавить РФС или РФПЛ

9 октября 2017, понедельник. 03:39 Футбол

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился воспоминаниями о скоропостижно скончавшемся спортивном директоре «Зенита» Константине Сарсании. 49-летний футбольный функционер умер 7 октября.

«У него вообще врагов не было, мне кажется. Хотя наш бизнес жёсткий… Вот я, чего скрывать, со многими не общаюсь, некоторым просто руки не подам. А он был такой человек-позитив. Всегда с улыбкой. Несмотря на то, что я на три года старше, Костя стал агентом раньше меня — и был для меня, можно сказать, учителем. Всегда объяснял, что можно в этом мире делать, а что нельзя. Я думаю, очень много людей, которые ему благодарны и которые вспоминают его сейчас самыми тёплыми словами. И тренеры, и футболисты, с которых он, кстати, свой процент принципиально никогда не брал — только с клубов. Да и болельщики всегда о нём исключительно хорошо говорили: что в «Динамо», что в «Зените», что в «Рубине», да и в Литве, где он работал…

При этом профессионал — потрясающий. Не переставал учиться буквально ни на секунду. Казалось, с его положением в футбольном мире давно можно было остановиться. И просто пожинать плоды. Заслуженные, между прочим. А он — продолжал самосовершенствоваться. Думаю, со временем Костя вполне мог возглавить РФС или ту же РФПЛ. Да что там со временем, уже мог!» — сказал Сафонов.

Друг Сарсании: Костя умер на руках у сына
Футбольный агент Роман Орещук, не скрывая слёз, рассказал о дружбе с Константином Сарсанией и обстоятельствах его трагической гибели.
Источник: Московский комсомолец Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Алексей Сафонов Константин Сарсания РФПЛ РФС
Новости. Футбол
9 октября 2017, понедельник
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