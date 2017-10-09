Сборная Украины в случае победы над Хорватией получит удвоенные премиальные

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко сообщил игрокам и тренерскому штабу сборной Украины, что в случае домашней победы над сборной Хорватии футболисты и тренеры получат удвоенные премиальные. Об этом сообщила Tribuna со ссылкой на программу «Великий футбол». Игра состоится сегодня, 9 октября.
За один тур до завершения отборочного раунда чемпионата мира — 2018 сборная Украины занимает третье место, имея в активе 17 очков. Столько же и у команды Хорватии, однако по дополнительным показателям хорваты стоят выше в таблице.
Турнирная таблица отборочного раунда ЧМ-2018.
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