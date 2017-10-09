Игрок сборной Азербайджана: Шейдаев рано или поздно должен был забить

Полузащитник сборной Азербайджана Афран Исмайлов прокомментировал гол воспитанника «Зенита» Рамиля Шейдаева в ворота сборной Германии в квалификации чемпионата мира 2018 года (1:5).
«Он всё сделал правильно. Рано или поздно Рамиль должен был забить. Хорошо, что в этой игре. Будем ждать продолжения. Да, забить действующим чемпионам мира – это хорошо. Жаль, что не удалось удержать этот счёт», — цитирует Исмайлова Azerisport.
Рамиль Шейдаев покинул «Зенит» в 2016 году, перейдя в «Трабзонспор», откуда был отдан в аренду в «Карабах».
Видео гола Шейдаева можно посмотреть в YouTube.
Германия — Азербайджан — 5:1. Немцы выиграли все матчи в отборе ЧМ-2018