«ПСЖ» проявляет интерес к вратарю «Манчестер Юнайтед» де Хеа

Вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа попал в сферу интересов «ПСЖ». Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на французские СМИ.
Помимо 26-летнего испанца в шорт-лист входят вратарь «Челси» Тибо Куртуа и голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма. Последний минувшим летом продлил контракт с россонери до конца сезона-2020/21.
Отметим, что контракт Давида де Хеа с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что манкунианцы ведут переговоры с вратарём о продлении договора.
Де Хеа ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта