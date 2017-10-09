Эвра под руководством Анелька провёл кикбоксёрскую тренировку

Защитник «Марселя» Патрис Эвра провёл тренировку по кикбоксингу. Видео с занятия 36-летний французский футболист выложил на своей официальной странице в «Инстаграме». При этом указания Эвра давал бывший партнёр по сборной Франции Николя Анелька.
«Всегда усердно работай и не жалуйся. Если ты чего-то не добился, виноват только ты сам. Используй свой звериный инстинкт и наслаждайся различными видами тренировок», — написал Эвра.
Видео также можно посмотреть на официальной странице Эвра в «Инстаграме».
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