Защитник «Марселя» Эвра помог бездомным

Защитник «Марселя» Патрис Эвра помог бездомным во Франции. Прогуливаясь по Марселю, 36-летний футболист нашёл более 12 бездомных за 30 минут, о чём написал на своей странице в «Инстаграме», выложив видео.
«Просто наслаждаюсь моим понедельником. Печальная часть моего путешествия – это то, что я нашёл более 12 бездомных менее чем за 30 минут. Что вы сделали сегодня? Вы помогли кому-то? Или вы просто жаловались и обвиняли кого-то?» — говорится в сообщении.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Инстаграме».