Джан: интерес «Ювентуса» — это честь, но я сосредоточен на «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан прокомментировал новость о возможном переходе в «Ювентус». Ранее появилась информация, что хавбек пообещал перейти в туринский клуб бесплатно через год.
«Для меня честь получить предложение от такого известного клуба. Но в настоящее время я просто сосредоточен на сезоне и «Ливерпуле». Мой агент позаботится обо всём остальном.
Премьер-лига – классная лига, самая интересная в мире, но нужно уважать другие клубы и чемпионаты. Что касается возможного перехода Юргена Клоппа в «Баварию» или моего, вы никогда не знаете, что произойдёт. И я не знаю, что планирует Юрген Клопп», — цитирует Джана Kicker.
Контракт 23-летнего немца с «Ливерпулем» действует до лета 2018 года.
В Италии утверждают, что Джан пообещал перейти в «Ювентус» бесплатно через год