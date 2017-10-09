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РФС предложил болельщику с ДЦП работу в сборной России

9 октября 2017, понедельник. 16:42 Футбол

Болельщик сборной России из Казани Дмитрий Корчагин, страдающий ДЦП, будет работать в национальной команде. Об этом говорится на официальной странице сборной России в «Твиттере».

«Болельщик сборной России из Казани Дима Корчагин стал сотрудником департамента РФС по информационной политике! Добро пожаловать в команду», — говорится в сообщении.

Новоиспечённый сотрудник департамента РФС прокомментировал своё назначение.

«От такого предложения нельзя отказаться. Я стремился к этому всю жизнь. Ещё не верится, что это произошло», — отметил Дмитрий.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

Источник: Официальный "Твиттер" сборной России по футболу Сообщить об ошибке
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9 октября 2017, понедельник
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