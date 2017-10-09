РФС предложил болельщику с ДЦП работу в сборной России

Болельщик сборной России из Казани Дмитрий Корчагин, страдающий ДЦП, будет работать в национальной команде. Об этом говорится на официальной странице сборной России в «Твиттере».
«Болельщик сборной России из Казани Дима Корчагин стал сотрудником департамента РФС по информационной политике! Добро пожаловать в команду», — говорится в сообщении.
Новоиспечённый сотрудник департамента РФС прокомментировал своё назначение.
«От такого предложения нельзя отказаться. Я стремился к этому всю жизнь. Ещё не верится, что это произошло», — отметил Дмитрий.
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