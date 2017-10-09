Источник: Чинквини займёт пост спортивного директора «Зенита»

Итальянец Оресте Чинквини займёт должность спортивного директора «Зенита» после скоропостижной смерти Константина Сарсании, утверждает «Спорт день за днём».
69-летний функционер ранее был лишь заместителем, придя в клуб этим летом после назначения главным тренером Роберто Манчини. Также рассматривались кандидатуры Анатолия Давыдова, Александра Кержакова и Александра Бокии, однако Чинквини оказался более очевидным вариантом для руководства «Зенита».
В России Чинквини известен тем, что помогал Фабио Капелло в национальной сборной. Его функции напоминали работу менеджера, который разбирался со всем, что происходит внутри команды и за её пределами.
Орлов: для Сарсании футбол не был машиной по зарабатыванию денег, он любил игру