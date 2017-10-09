Иньеста сможет покинуть «Барселону», несмотря на пожизненный контракт

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сможет покинуть стан каталонцев, несмотря на новый пожизненный контракт с клубом, сообщает Sport.es со ссылкой на радиостанцию RAC1.
По информации источника, в контракте 33-летнего футболиста есть пункт, согласно которому игрок по своему желанию может покинуть «Барселону». При этом, если Иньеста захочет воспользоваться этим пунктом, он должен заранее предупредить клуб об этом до 30 апреля каждого года.
Иньеста выступает за каталонский клуб с 2002 года. Он находится в структуре каталонцев с сентября 1996 года, то есть с 12 лет, и вместе с Лионелем Месси завоевал в «Барселоне» самое большое количество титулов — 30.
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