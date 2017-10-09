До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Иньеста сможет покинуть «Барселону», несмотря на пожизненный контракт

9 октября 2017, понедельник. 20:47 Футбол

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сможет покинуть стан каталонцев, несмотря на новый пожизненный контракт с клубом, сообщает Sport.es со ссылкой на радиостанцию RAC1.

По информации источника, в контракте 33-летнего футболиста есть пункт, согласно которому игрок по своему желанию может покинуть «Барселону». При этом, если Иньеста захочет воспользоваться этим пунктом, он должен заранее предупредить клуб об этом до 30 апреля каждого года.

Иньеста выступает за каталонский клуб с 2002 года. Он находится в структуре каталонцев с сентября 1996 года, то есть с 12 лет, и вместе с Лионелем Месси завоевал в «Барселоне» самое большое количество титулов — 30.

Иньеста: буду играть в «Барселоне», пока моё тело и ум не скажут – хватит
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Андрес Иньеста Трансферы
Новости. Футбол
9 октября 2017, понедельник
21:42 Райт: Клаван остаётся слабым звеном в защите «Ливерпуля»
21:42 Раванелли: отец был счастлив, когда получил мою фотографию с Фабрицио Раванелли
21:40 В Швеции футболист забил 21 гол в одном матче
21:35 Рубен Агилар вызвал интерес у сборной Боливии из-за ошибки в Football Manager
21:28 44-летний вратарь сборной Египта: вообще-то я мечтал попасть на ЧМ-2022!
21:16 Матч с Израилем станет для Бускетса сотым за сборную Испании
21:14 М. Фернандеш: «Бенфика» сейчас расплачивается за продажу своих важных игроков
21:05 «Зенит» планирует сделать «Фиорентине» второе предложение по трансферу Кьезы
20:58 Де Лаурентис: я бы никогда не променял Сарри на Гвардиолу
20:50 Украина — Хорватия: стали известны стартовые составы
20:47 Иньеста сможет покинуть «Барселону», несмотря на пожизненный контракт
20:43 Топ-10 сейвов чемпионата Испании в сентябре. Видео
20:38 Канте: я два года учился на бухгалтера, но бросил всё из-за футбола
20:22 Названы имена всех 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2017 года
20:22 В Серии А впервые за 19 лет нет тренерских отставок после семи туров
20:13 Задай вопрос Мануэлу Фернандешу!
20:11 Василий Титов покинет совет директоров «Динамо»
20:07 Мата: матч с «Ливерпулем» — один из главных в сезоне для «Манчестер Юнайтед»
19:52 Хайнкес: жена и дочь сказали: надо вернуться в «Баварию». Даже собака гавкнула
19:45 Израиль – Испания: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
19:40 Месси, Обамейянг, Кавани, Хуммельс и Бензема претендуют на «Золотой мяч»
19:38 Футболисты Кубанского университета набрали максимум очков в Тамбове
19:30 Албания – Италия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
19:26 Украина – Хорватия: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
19:26 Тульский «Арсенал» показал, как снимаются матчи РФПЛ
19:25 Черчесов: хочется, чтобы все звёздные сборные вышли на ЧМ-2018 в России
19:17 Кирьяков: я двумя руками за приглашение Габулова в сборную России
19:16 Кака: я больше не чувствую радости от футбола
19:00 Сборная России разгромила Сомали на чемпионате мира среди любителей
18:58 Буффон, Гризманн, Фалькао, Кроос и Мане – среди номинантов на «Золотой мяч»
18:57 Макси Лопес не исключает, что однажды поговорит с Икарди
18:43 Батлэнд: Англия пропустила всего 3 гола в квалификации — это повод для гордости
18:34 Источник: Чинквини займёт пост спортивного директора «Зенита»
18:32 Щенсны: когда «Ювентус» делает предложение, нужно соглашаться
18:31 «Манчестер Юнайтед» мог приобрести Зидана в 1995 году
18:22 Матюнин: честно говоря, я удивился претензиям Кадиева по матчу с «Зенитом»
18:19 Кемпес: только фанаты Марадоны обрадуются, если Месси не попадёт на ЧМ-2018
18:11 Азмун: все футболисты сборной Ирана – звёзды
18:05 Кейруш: сборная России стала более сплочённой и дисциплинированной
18:03 Азмун: уважаю любую критику, но остановился ли я в прогрессе, решать тренеру
17:57 Матюнин: часто вижу симуляции крепких парней, которых и паровой каток не собьёт
17:53 Жиру: летом я был близок к переходу в «Эвертон», но сделал правильный выбор
17:51 Брозович не поможет «Интеру» в дерби с «Миланом»
17:47 Аллегри: главный фаворит Лиги чемпионов — «Реал»
17:37 Роналдиньо: в следующем сезоне «Милан» будет ещё сильнее
Все новости RSS
Партнерский контент