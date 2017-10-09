Райт: Клаван остаётся слабым звеном в защите «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт раскритиковал защитника «Ливерпуля» Рагнара Клавана, назвав его слабым звеном в обороне команды.
«Ошибки в защите у „Ливерпуля“ продолжаются со всё той же частотой. Почему Клопп даже не пытается решать эти проблемы? Матип в порядке, но по поводу Клавана я не уверен. Он остается слабым звеном команды», — сказал Райт в эфире BBC Sport.
Мерсисайдцы пропустили уже 12 голов в этом сезоне АПЛ, только «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед» доставали мяч из сетки ворот чаще.