Сакала: знаю, что разочаровал и подвёл народ Замбии

Нападающий «Спартака-2» и сборной Замбии Фэшн Сакала прокомментировал гостевое поражение в матче отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Нигерии (0:1), которое лишило его команду шансов на выход в финальный этап турнира.
«Чувствую себя плохо. Я знаю, что разочаровал и подвёл свой народ. Однако футбол — это игра, поэтому надеюсь, что люди меня поймут.
Замбия ждала победы от своей сборной и первого в истории выхода на чемпионат мира. Это очень печально для жителей нашей страны, но мы знаем, что в следующий раз заставим их гордиться сборной. Всегда стараемся давать им повод для гордости. Они заслужили право получать удовольствие от футбола. Теперь мы не претендуем на выход на ЧМ-2018. Однако спасибо Господу за то, что мы так высоко забрались. Мы продолжим работать ещё усерднее, чтобы пройти квалификацию Кубка африканских наций», — цитирует Сакалу Goal.