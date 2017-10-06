Сакала: готов принести победу народу Замбии и вывести команду на ЧМ-2018

Нападающий «Спартака-2» и сборной Замбии Фэшн Сакала выразил уверенность в собственных силах в преддверии гостевого матча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Нигерии (7 октября).
«Чувствую себя мотивированным. Знаю, что Господь поможет нам, как помог обыграть Алжир дома и в гостях. Я уверен в себе. У нас хороший командный дух, и я верю, что сборная Замбии пройдёт далеко. Наша команда полна молодых игроков, которые готовы заставить страну гордиться нами. Верю, что пробьёмся на чемпионат мира. Весь народ Замбии ждёт наших побед и поддерживает нас, а мы готовы приносить результат. Болельщики хотят, чтобы мы вышли на ЧМ-2018.
Игра с Нигерией очень важна и является ключевой в нашей квалификации. Я уважаю соперника, который обладает хорошей командой с игроками высокого уровня. Это помогает мне работать ещё усерднее, чтобы оказаться сильнее известных футболистов сборной Нигерии в матче на поле соперника. Соперник ранее обыграл нас в квалификации, но это уже история, будет другой матч. Я готов принести победу для народа Замбии», — цитирует Сакалу Goal.
Сборная Замбии (7 очков) после четырёх туров располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая три балла лидирующей Нигерии. Если Замбия не проиграет в матче с Нигерией, то судьба единственной путёвки в группе будет решаться в последнем, шестом туре.