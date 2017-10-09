Сборные Хорватии и Ирландии гарантировали себе участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2018 в России.
Команды заняли вторые места в своих группах и присоединились к сборным Италии, Дании и Северной Ирландии, которые обеспечили себе участие в стыковых матчах ранее.
Остальные команды, которые сыграют на этой стадии, определятся позднее. Все девять победителей групп выходят на ЧМ-2018 автоматически. Восемь лучших обладателей вторых мест играют в стыковых матчах.
Худшей командой среди занявших второе место станет Словакия или Босния и Герцеговина. Греция выйдет в стыки, если 10 октября победит Гибралтар.