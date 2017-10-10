Полузащитник «Барселоны» Туран зимой может перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран в зимнее трансферное окно может покинуть свою команду и переехать в Англию. Как сообщает CNN Turk, хавбек каталонского клуба может перейти в лондонский «Арсенал».
В текущем сезоне Туран не провёл за «Барселону» ни одного матча, что не устраивает игрока, который желает покинуть клуб для постоянной игровой практики.
Издание отмечает, что «Арсенал» уже проводил переговоры с представителями Турана, однако к игроку также проявляет серьёзный интерес «Галатасарай».
Туран играет за «Барселону» с 2015 года, куда перешёл из «Атлетико». Его контракт с каталонцами действует до лета 2020 года.
Туран отказался переходить из «Барселоны» в «Галатасарай»