Рейна: пока меня вызывают, я буду играть за сборную Испании

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна рассказал, как долго планирует выступать за сборную Испании. Накануне «красная фурия» обыграла Израиль (1:0), а 35-летний вратарь провёл на поле 90 минут. Для него это был первый матч в квалификации ЧМ-2018.
«Если бы до старта квалификации нам сказали, что Испания одержит 9 побед и один раз сыграет вничью, мы бы приняли это. Сборная была последовательна и уверена в себе. Мы играли в свой футбол.
Что касается матча с Израилем, знали, что будет сложная игра, отличающаяся от других. Но мы уже вышли в финальную часть, хотя всё равно хотели победить.
Я всегда выполнял ту роль, которую мне отводили в сборной. Всегда отдавал и буду отдавать сборной всё лучшее и буду играть в ней, пока меня вызывают», — цитирует Рейну Football Espana.