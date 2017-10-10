Экс-игрок «Барселоны» Рошембак арестован за участие в петушиных боях

Бывший футболист «Барселоны» Фабио Рошембак был арестован в Бразилии за участие в петушиных боях. Как сообщает GloboEsporte, 35-летний бразилец, уже завершивший игровую карьеру, был арестован в городе Палмейра-дас-Мисойнс и должен ответить на обвинения в «экологическом преступлении».
Во время полицейского рейда у Рошембака были изъяты 89 боевых петухов в дополнение к дробовику и около € 26 тыс. Отмечается, что это не первый подобный случай — в 2011 году Фабио также был вовлечён в подобную деятельность.
Бразилец выступал за «Барселону» с 2001 по 2005 год. Также он играл за «Интернасьонал», лиссабонский «Спортинг», «Мидлсбро» и другие клубы.
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