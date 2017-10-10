Исполнительный директор «Барселоны» ушёл в отставку

Исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер больше не будет отвечать за реализацию спортивных проектов клуба в сфере футбола, сообщает Mundo Deportivo.
Причиной решения Солера стали усталость и перезагруженность работой, о чём он сам сообщил. Президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу согласился освободить Солера от этой деятельности.
По словам Солера, отвечавшего за спортивные проекты клуба, он «перегорел» в результате работы в летнее трансферное окно, которое было для испанского гранда непростым. Достаточно лишь отметить эпопею перехода нападающего Неймара в «ПСЖ», что сопровождалось большим резонансом.
Солер в «Барселоне» отвечал не только за реализацию футбольных проектов. В сферу его деятельности входят и такие виды спорта, как баскетбол, хоккей, мини-футбол и некоторые иные проекты. Большого напряжения требуют от него и проекты, связанные с баскетболом.
Теперь за футбольные проекты в клубе будет отвечать генеральный менеджер Пеп Сегура.