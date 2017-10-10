20-летний хавбек «Челси» Мусонда выразил недовольство тем, что мало играет

Полузащитник «Челси» Шарли Мусонда выразил недовольство небольшим количеством игрового времени в текущем сезоне. 20-летний футболист выходил на поле с первых минут лишь в матче с «Ноттингем Форест» (5:1) в Кубке лиги и отметился голом в этой игре.
«Ты чем-то жертвуешь, усердно трудишься, выкладываешься больше, чем ожидалось, больше, чем ты можешь, больше, чем ты должен. И что ты получаешь в ответ? Практически ничего. Но как бы грустно это ни было, я продолжу трудиться с преданностью этой великолепной игре», — написал Мусонда в своём «инстаграме». Позже бельгиец удалил текст и оставил лишь чёрное изображение.
Daily Mail отмечает, что Мусонда недоволен тем, что главный тренер «Челси» Антонио Конте почти не выпускает его на поле, хотя летом попросил игрока остаться в лондонской команде и пообещал игровое время.