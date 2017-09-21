Полузащитник «Челси» Мусонда: когда забил гол, не сдержал слёз

Полузащитник «Челси» Шарли Мусонда поделился впечатлениями от домашнего матча 3-го раунда Кубка лиги с «Ноттингем Форест» (5:1), в котором ему удалось забить один из голов. Для бельгийца это была первая игра в составе лондонцев в стартовом составе.
«Это был мой первый выход в стартовом составе, и это было крайне волнительно. Если честно, я больше нервничал перед игрой. Мне пришлось ждать так долго, чтобы выйти в стартовом составе, поэтому когда игра началась, мне было легче, я очень хорошо себя ощущал. Я очень этого ждал. Я пришёл из клубной академии, и сыграть свой первый матч за свою первую команду здесь, на «Бридже» – это замечательный опыт для меня, но это только первая игра, я должен продолжать работать.
Забить свой первый гол на «Бридже» – очень эмоциональный момент. Я даже сейчас и не помню этого! Вы могли видеть, что я был очень счастлив. Я не сдержал слёз, если честно. Если бы ребята не подошли и не подняли меня, даже не знаю, что было бы! Это был выдающийся момент. Приятно видеть, что на поле появляются молодые игроки, и тренер придаёт им уверенности. Они хорошо себя проявили, я очень за них рад. Фанаты были великолепны этим вечером. Они придали мне дополнительный импульс, и мне это было нужно. Они потрясающе себя проявили", — цитирует 20-летнего хавбека официальный сайт клуба.
Видео гола Мусонды можно посмотреть в «Твиттере».