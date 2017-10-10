В. Газзаев: у Сарсании было большое и доброе сердце

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании. Сегодня в Москве прощались с Сарсанией, который ушёл из жизни 7 октября на 50 году жизни.
«Сарсания помогал многим командам, в том числе и «Спартаку» из Владикавказа. Когда команда стала чемпионом, он тоже очень много порекомендовал нам игроков, которые впоследствии с успехом играли в нашей команде. Мы с ним дружили. Он был очень добродушным и безобидным человеком.
Из нашей футбольной семьи ни один человек о нём ничего не говорил худого. Он всегда с уважением к людям относился, был всегда с улыбкой. У него было большое и доброе сердце. Царство небесное ему. Искренние соболезнования близким и родным», — приводит слова Газзаева «Спорт Бизнес Online».