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Де Лаурентис: у Мертенса есть всё, чтобы быть Криштиану Роналду для «Наполи»

10 октября 2017, вторник. 23:00 Футбол

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высоко оценил способности полузащитника команды Дриса Мертенса. В этом сезоне бельгийский футболист забил уже семь голов в семи матчах чемпионата Италии.

«У Мертенса есть всё, чтобы быть Криштиану Роналду для „Наполи“. Мы обеспечим его всеми условиями для того, чтобы он мог выйти на новый уровень. Деньги, которые нам могут предложить другие клубы, мы и сами способны ему дать, так что ему придётся хорошенько подумать, если он хочет покинуть команду», — цитирует президента Gazeta Esportiva.

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Источник: Gazeta Esportiva Сообщить об ошибке
Теги
Наполи ФК Реал Мадрид Аурелио Де Лаурентис Дрис Мертенс Криштиану Роналду
Новости. Футбол
10 октября 2017, вторник
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