Де Лаурентис: у Мертенса есть всё, чтобы быть Криштиану Роналду для «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высоко оценил способности полузащитника команды Дриса Мертенса. В этом сезоне бельгийский футболист забил уже семь голов в семи матчах чемпионата Италии.
«У Мертенса есть всё, чтобы быть Криштиану Роналду для „Наполи“. Мы обеспечим его всеми условиями для того, чтобы он мог выйти на новый уровень. Деньги, которые нам могут предложить другие клубы, мы и сами способны ему дать, так что ему придётся хорошенько подумать, если он хочет покинуть команду», — цитирует президента Gazeta Esportiva.
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