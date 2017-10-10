Франция завоевала путёвку на ЧМ-2018, Нидерланды в Россию не приедут

В матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Франции на своём поле со счётом 2:1 обыграла команду Беларуси и завоевала путёвку на мундиаль.
На 27-й минуте счёт открыл Антуан Гризманн, а на 33-й отличился Оливье Жиру. В конце первого тайма в составе белорусов точным ударом отметился Антон Сарока.
Подопечные Дидье Дешама заняли первое место в группе A и выступят на чемпионате мира в России.
В стыковых матчах сыграет команда Швеции, которая, несмотря на домашнее поражение со счётом 0:2 во встрече со сборной Нидерландов при судействе Сергея Карасёва, заняла второе место в группе, опередив соперника по разнице забитых и пропущенных мячей. У голландцев, которые финишировали третьими и вновь пропустят крупный турнир, дубль оформил Арьен Роббен.
Наконец, сборные Люксембурга и Болгарии сыграли вничью. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Итоговое турнирное положение в группе A: 1. Франция — 23 очка; 2. Швеция — 19; 3. Нидерланды — 19; 4. Болгария — 13; 5. Люксембург — 6; 6. Беларусь — 5.