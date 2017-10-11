В Перу госслужащих отпустили с работы раньше из-за матча квалификации ЧМ-2018

Президент Перу Педро Пабло Кучински позволил госслужащим 10 октября закончить работу на час раньше в связи с матчем отборочного цикла ЧМ-2018, в котором перуанцы сыграют с Колумбией. Об этом сообщается на официальной странице Кучински в «Твиттере».
Матч 18-го тура квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке Перу — Колумбия пройдёт 11 октября, начало — в 02:30 мск. По итогам 17 туров Перу набрал 25 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице отборочного турнира. Колумбия (26 очков) расположилась на 4-й позиции.
В финальную стадию чемпионата мира — 2018 от Южной Америки напрямую попадут четыре лучшие сборные, а команда, занявшая пятое место, сыграет стыковые матчи с Новой Зеландией.