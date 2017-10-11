Пицци выразил готовность покинуть сборную Чили после невыхода на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци заявил о готовности подать в отставку со своего поста после непопадания команды в финальную стадию чемпионата мира 2018 года, сообщает ADN. В матче заключительного тура южноамериканской квалификации чилийцы проиграли Бразилии со счётом 0:3 и заняли лишь шестое место в турнирной таблице.
«Мой контракт подходит к концу. Конечно, решение принимать руководству федерации, но результаты нашего выступления в квалификации ЧМ-2018 неудовлетворительные. Я готов уйти», — сказал Пицци.
Хет-трик Месси вывел Аргентину на ЧМ-2018, Чили — за бортом мундиаля