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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Пицци выразил готовность покинуть сборную Чили после невыхода на ЧМ-2018

11 октября 2017, среда. 06:23 Футбол

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци заявил о готовности подать в отставку со своего поста после непопадания команды в финальную стадию чемпионата мира 2018 года, сообщает ADN. В матче заключительного тура южноамериканской квалификации чилийцы проиграли Бразилии со счётом 0:3 и заняли лишь шестое место в турнирной таблице.

«Мой контракт подходит к концу. Конечно, решение принимать руководству федерации, но результаты нашего выступления в квалификации ЧМ-2018 неудовлетворительные. Я готов уйти», — сказал Пицци.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бразилии — Футбол Сборная Чили — Футбол Хуан Антонио Пицци ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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