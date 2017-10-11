Ромеро: Месси взвалил сборную на свои плечи и вновь сотворил чудо

Вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро после выхода на чемпионат мира в восторженных тонах высказался о нападающем Лионеле Месси, хет-трик которого позволил аргентинцам выиграть у сборной Эквадора со счётом 3:1 в гостевом матче.
«Болельщики оказывают давление на Месси и хотят, чтобы он забивал чуть ли не по 20 голов за матч. Но такое невозможно даже для лучшего игрока в мире. Когда мы в нём нуждаемся, Месси проявляет себя. Сегодня он взвалил сборную на свои плечи и вновь сотворил чудо. Гордимся им и тем, что он, как и мы, является аргентинцем», — цитирует Ромеро Ole.