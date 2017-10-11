Роналду: отличные командные усилия. Россия, мы идём

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду оставил сообщение на своей странице в «Твиттере» в связи с выходом национальной команды на чемпионат мира 2018 года. Накануне португальцы обыграли Швейцарию (2:0) и финишировали на первом месте в группе В.
«Отличные командные усилия. Спасибо всем за вашу поддержку. Россия, мы идём», — говорится в сообщении.
Итоговые таблицы квалификации ЧМ-2018 можно посмотреть на «Чемпионате». Мировое первенство пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Роналду стал лидером европейской квалификации к ЧМ-2018 по количеству ударов