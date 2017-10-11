Роналду стал лидером европейской квалификации к ЧМ-2018 по количеству ударов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лидером европейской квалификации к чемпионату мира по количеству ударов (66 – 7,4 в среднем за 90 минут). В текущем сезоне чемпионата Испании Роналду наносит 6,0 удара в среднем за 90 минут, уступая по этому показателю только Лионелю Месси (6,9).
Кроме того, по данным InStat, Роналду стал лидером европейской квалификации по количеству участий в голевых атаках. Форвард принял непосредственное участие в 24 из 32 забитых мячей своей сборной (15 голов, 3 результативных передачи и 6 предголевых пасов). Лучший бомбардир турнира Роберт Левандовски стал вторым по этому показателю – форвард сборной Польши поучаствовал в 19 голевых атаках.
Роналду повторил рекорд по числу голов в европейском отборочном турнире ЧМ