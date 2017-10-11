«Зенит» — о селфи Ригони с Месси: с небольшой помощью моего друга

«Зенит» в социальной сети опубликовал селфи аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони со своим партнёром по национальной команде нападающим Лионелем Месси. Фотография была сделана после после того, как сборная Аргентины обеспечила себе путёвку в финальную часть чемпионата мира—2018 в России.
В заключительной встрече отборочного цикла ЧМ-2018 аргентинцы на выезде обыграли Эквадор (3:1) благодаря хет-трику Месси.
«С небольшой помощью моего друга», — написано в официальном «твиттере» петербургской команды в комментарии к данной фотографии.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».