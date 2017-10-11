Луческу: я виноват в том, что сборная Турции не попала на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу взял на себя вину за то, что его национальная команда не попала на чемпионат мира 2018 года, который летом пройдёт в России. Турки заняли 4-е место в группе I. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
«Я верил в опытных игроков, и они помогли команде. Нужно сделать выводы из этих матчей. У нас есть проблемы в плане менталитета, а некоторые футболисты к тому же не играют в своих клубах. По этой причине мы уступили и в физическом плане, соперники бегали больше нас.
Также было мало времени для того, чтобы подготовиться к этим матчам. Нельзя за три дня что-то кардинально изменить. В клубах люди должны больше уделять внимание футболистам, которых делегируют в сборные. Однако невыход на чемпионат мира – моя вина. Футболисты не виноваты», — цитирует Луческу Prosport.ro.
В Федерации футбола Турции сообщили, что по-прежнему доверяют Мирче Луческу и в отставку отправлять не собираются.