Британский художник Пегас посвятил картину Дзюбе

«Зенит» и Новый музей (Санкт-Петербург) представили картину лондонского уличного художника Пегаса, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. На картине изображён форвард питерской команды Артём Дзюба в экипировке «Зенита» на фоне российского флага.
«Я болею за «Зенит», и в какой-то момент мне захотелось создать картину для сине-бело-голубых и лично для Артёма. Картину, которая бы изображала Дзюбу в движении и демонстрировала его большой талант. Артём — фантастический футболист и человек, и я захотел это подчеркнуть», — сказал Пегас.
«Мы очень рады сотрудничеству с «Зенитом», поскольку это команда из нашего города и лучший клуб России. Мы рады, что у нас появилась возможность показать работу известного британского художника, на которой изображён один из лучших футболистов страны. Приглашаем всех болельщиков «Зенита» в наш музей!» — отметила директор Нового музея Ирина Кочиева.
Пегас (Pegasus) — анонимный уличный художник из Северного Лондона, родившийся в Чикаго. Он известен серией граффити и картин, изображающих звёзд и членов королевской семьи, среди которых Елизавета II, Кейт Миддлтон, Эми Уайнхаус, Джордж Майкл, Адель, Энди Уорхолл и многие другие.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Зенита».