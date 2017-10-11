Бывший полузащитник «МЮ» Скоулз может возглавить «Олдхэм Атлетик»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз может стать главным тренером «Олдхэм Атлетик». По информации Daily Mail, 42-летний Скоулз провёл переговоры с клубом, выступающим в третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
Предыдущим наставником «Олдхэм Атлетик» был Джон Шеридан, с которым клуб расстался 25 сентября. Исполняющим обязанности главного тренера сейчас является Ричи Уэлленс.
После 11 матчей «Олдхэм Атлетик» располагается на 19-й строчке в таблице английской первой лиги (24 команды).
Зеедорф претендует на должность главного тренера «Олдхэм Атлетик»