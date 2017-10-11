«Арсенал» объявил о продлении контракта с Чемберсом до 2021 года

Защитник «Арсенала» Калум Чемберс на два года продлил контракт с лондонским клубом, сообщает официальный сайт «канониров».
Таким образом, соглашение 22-летнего футболиста с «Арсеналом» теперь рассчитано до 2021 года.
В «Арсенал» Чемберс перешёл летом 2014 года из «Саутгемптона». В составе команды Арсена Венгера он провёл 60 матчей.
В прошлом сезоне англичанин выступал на правах аренды за «Мидлсбро», за который сыграл 26 матчей.
Ещё в сентябре 2014 года Чемберс дебютировал в составе сборной Англии. За национальную команду он провёл три матча.
«Арсенал» отказался продавать Чемберса в «Кристал Пэлас» за £ 16 млн