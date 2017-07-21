«Арсенал» отказался продавать Чемберса в «Кристал Пэлас» за £ 16 млн

«Арсенал» не принял предложение «Кристал Пэлас» о покупке защитника Калума Чемберса. Как сообщает The Telegraph, «канонирам» предлагали за 22-летнего футболиста £ 16 млн, но лондонцы ответили отказом.
При этом отмечается, что Чемберс, который вернулся из аренды в «Мидлсбро», входит в планы главного тренера «канониров» Арсена Венгера на предстоящий сезон. Однако «Арсенал» считает, что предложенная за защитника сумма является недостаточной.
В прошлом сезоне защитник провёл в чемпионате Англии 25 матчей, забив два мяча.
"Арсенал" отдал Чемберса в аренду "Мидлсбро" до конца сезона