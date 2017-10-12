Черчесов: игрок сборной должен знать, что и за полем он представляет Россию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, подводя итоги сборам, отметил, что футболист не только на поле, но и за его пределами должен помнить, что представляет Россию.
«Футболист должен знать, что представляет Россию. Вести соответствующий образ жизни, чтобы мы говорили и обсуждали только его футбольные действия, а не выставленные какие-то вещи, которые нас отвлекают. Сегодня у нас в команде нет ни одного игрока, которого что-то отвлекает. Того же Кокорина какие-то вещи отвлекали, и он ассоциировался непонятно с чем. Но последние пару месяцев мы говорим, что Кокорин забил, отдал, а не кто-то что-то сделал.
Никаких ключей нет. Он также играл у меня нападающим в «Динамо». Забил, по-моему, 12 голов и отдал 8 голевых передач, хорошо себя проявлял. Он взрослеет, а в прошлом году попал в непростую ситуацию. Играл не на той позиции, где до конца может раскрыться. Не попал в заявку на Кубок конфедераций, но не потому, что мы не уважаем друг друга. Его уровень не соответствовал.
Сейчас у него в личной жизни кое-что поменялось. Мы всегда напрямую говорим, он знает моё мнение. Он сделал выводы, и мы рады видеть его в команде», — сказал Черчесов в беседе с пресс-службой РФС.
Интервью Станислава Черчесова можно посмотреть на канале РФС в YouTube.