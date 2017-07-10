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Кокорин: если Черчесов спросит, что означает жест, я спокойно всё объясню

10 июля 2017, понедельник. 08:30. Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин объяснил, почему после шумихи в СМИ у него не было желания позвонить главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову и рассказать о значении жеста, который они с Артёмом Дзюбой разместили в «Инстаграме». Некоторые болельщики и специалисты восприняли жест Кокорина и Дзюбы как насмешку над Черчесовым, не включившим Александра и Артёма в состав сборной на Кубок конфедераций.

«Не хотелось ли позвонить Черчесову и поговорить? Нет, потому что это выглядело бы как оправдание. Думаю, когда мы увидимся, вместе посмеёмся над этой ситуацией. Если он у меня спросит, что означает жест, я спокойно всё Станиславу Саламовичу объясню. Не считаю, что мы тренера чем-то обидели.

Честно говоря, не ожидал, что это вызовет такой ажиотаж. Мы ни к кому не обращались, не хотели кого-то задеть. В конце прошлого сезона мы договорились, что будем так праздновать голы. Только мы с Артёмом и Кержом (Александром Кержаковым. — Прим. «Чемпионата») знаем, что это означает. Это наш секрет, за которым не таится ничего сверхъестественного. А люди начали писать что-то, даже не разузнав, что к чему. Попытались нас столкнуть лбами.

С Черчесовым мы хорошо пообщались после сезона, за день до того, как опубликовали список вызванных в сборную России. Он объяснил мне, почему я не оказался в списке на Кубок конфедераций. Конечно, я расстроился! Тем не менее это решение тренера, и я должен его уважать. Он сказал: «Жду от тебя сосредоточенности на тренировках. Пойми, что чемпионат мира уже совсем скоро, это твоя цель». Уверен: если хорошо покажу себя в чемпионате, то можно будет говорить и о сборной», — сказал Кокорин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Данилу Игнатову.

Видео жеста Кокорина и Дзюбы можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит Александр Кокорин Артём Дзюба Станислав Черчесов
Новости. Футбол
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