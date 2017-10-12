Мирабелли: изначально «Милан» не планировал покупать Бонуччи

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал о деталях перехода защитника Леонардо Бонуччи из «Ювентуса».
«Это была сложная трансферная кампания, вы пережили ее вместе с нами. Изначально «Милан» не планировал покупать Бонуччи, да и не мог планировать, потому что мы понятия не имели, что его реально можно купить у «Ювентуса». Я бы никогда не подумал, что они позволят такому важному игроку уйти.
Когда я связался с агентом Алессандро Лучи и он начал ссылаться на Бонуччи, я попросил его не тратить время. Я не варил в реальность этого трансфера до тех пор, пока лично не поговорил с Лео и сам не увидел, что он действительно хочет перейти в „Милан“. Затем я связался с генеральным директором Марко Фассоне и сказал ему: «Либо мы закрываем эту сделку за двое суток, либо все сорвется». И мы это сделали», — сказал Мирабелли в эфире Radio Rossonera.