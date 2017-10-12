Романьоли: Бонуччи многому научил меня и других защитников сборной Италии

Защитник «Милана» Алессио Романьоли признался, что многому научился у коллеги по обороне россонерри Леонардо Бонуччи.
«Я уже встречался с ним в сборной в прошлом году. Его ценность крайне велика, и все это знают. Он многому научил меня и других защитников национальной сборной, особенно это касается тонкостей игры в три центральных защитника.
Он говорит мне чащи идти вперед, потому что всегда может подстраховать в случае чего. Он настоящий чемпион, у таких людей можно многому научиться», — цитирует игрока Football Italia.
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