До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Романьоли: Бонуччи многому научил меня и других защитников сборной Италии

12 октября 2017, четверг. 17:55 Футбол

Защитник «Милана» Алессио Романьоли признался, что многому научился у коллеги по обороне россонерри Леонардо Бонуччи.

«Я уже встречался с ним в сборной в прошлом году. Его ценность крайне велика, и все это знают. Он многому научил меня и других защитников национальной сборной, особенно это касается тонкостей игры в три центральных защитника.

Он говорит мне чащи идти вперед, потому что всегда может подстраховать в случае чего. Он настоящий чемпион, у таких людей можно многому научиться», — цитирует игрока Football Italia.

Колловати: не надо делать из Бонуччи Франко Барези, Лео им не является
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол ФК Милан Алессио Романьоли Леонардо Бонуччи ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
12 октября 2017, четверг
17:55 Сборная России во время ЧМ-2018 будет базироваться в Новогорске
17:55 Романьоли: Бонуччи многому научил меня и других защитников сборной Италии
17:44 Капелло покинет «Цзянсу Сунин» и может возглавить сборную Италии
17:29 Динь: сборная Франции может выиграть ЧМ-2018, но фаворитом себя не считает
16:51 Страчан покинул пост главного тренера сборной Шотландии
16:32 Президент «ПСЖ» подозревается в коррупции при покупке прав на трансляцию ЧМ
15:31 На первом этапе продажи билетов на ЧМ-2018 было подано около 3,5 млн заявок
14:28 Сборная Франции во время чемпионата мира—2018 будет жить в Истре
14:07 Временные трибуны «Екатеринбург-Арены» после ЧМ могут перенести в другой город
14:02 Венгер: Уилширу не нужно уходить из «Арсенала», чтобы сыграть на ЧМ-2018
13:06 Дефо: мечтаю сыграть на чемпионате мира в России
12:33 Черчесов: сборная России хочет быть реальной хозяйкой ЧМ-2018
12:25 ФФУ не планирует увольнять Шевченко с поста наставника сборной Украины
12:05 Сборная Исландии во время чемпионата мира–2018 будет базироваться в Геленджике
11:51 Неймар стал самым бьющим игроком южноамериканского отбора к ЧМ-2018
11:00 Гамула — о сборной Панамы на ЧМ-2018: может, «Чайф» новую песню напишет
10:00 Гамула: Месси и Роналду очень похожи. Почти как братья Березуцкие
09:00 Гамула: сердце кровью обливается за сборную Украины
08:00 Гамула — о ЧМ-2018: девчонки будут смотреть на Роналду, а я — на девчонок
07:01 Донован: если вы не можете победить Тринидад, то не заслуживаете участия на ЧМ
06:48 Игрок сборной Перу Тапиа признал договорённость с Фалькао
05:00 Буряк: с некоторыми игроками сборной Украины, наверное, нужно попрощаться
02:06 Блинд: летом, во время ЧМ-2018, буду чувствовать себя ещё хуже, чем сейчас
02:05 Тренер сборной Перу: никакого пакта с колумбийцами не было
01:49 Фалькао: пытался донести до сборной Перу информацию о турнирных раскладах
00:36 Игроков Венесуэлы перед игрой с Парагваем пытались соблазнить проститутки
11 октября 2017, среда
23:04 Видаль дал понять, что не завершает карьеру в сборной Чили
22:53 ФИФА не пересмотрит результат матча Панама – Коста-Рика из-за «гола-фантома»
20:25 Голубев: дети должны иметь возможность льготного посещения «Ростов-Арены»
19:44 Сборная Алжира рассталась с главным тренером
19:42 Кличко: жаль, что не зашёл в раздевалку сборной Украины перед игрой с Хорватией
18:18 Маскерано завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018
17:45 Сборная Германии проведёт товарищеский матч с Францией в Кёльне
17:04 Посольство РФ в Великобритании пошутило над сборной Англии из-за спецслужб
16:59 Сборная Испании в ноябре может провести товарищеский матч с Португалией
16:43 Луческу: я виноват в том, что сборная Турции не попала на ЧМ-2018
16:36 «Зенит» — о селфи Ригони с Месси: с небольшой помощью моего друга
16:33 Самедов – о сборной России: спасибо тренеру, команде и всем, кто верит
16:05 Видаль объявил о завершении международной карьеры
16:03 Кузяев не смог начать матч с Ираном с первых минут из-за рецидива травмы
15:48 СМИ: сборные Перу и Колумбии договорились об устраивающей ничьей по ходу матча
14:30 Нападающий Уолтерс не поможет сборной Ирландии в стыковых матчах ЧМ-2018
13:53 Линекер: если Месси не лучший на все времена, то я чёртова курица
13:26 Роналду: отличные командные усилия. Россия, мы идём
13:11 В Бельгии ждут победы от сборной на чемпионате мира 2018 года
Все новости RSS
Партнерский контент