Почеттино проспал выход Аргентины на ЧМ-2018 из-за напряжённого рабочего графика

Аргентинский тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино признался, что пропустил выход своих соотечественников на чемпионат мира — 2018, поскольку уснул, восстанавливая силы после продолжительных рабочих дней на тренировочной базе «шпор».
«Если говорить честно, я уснул. Моя жена рассердилась, поскольку наши дети смотрели игру в соседней комнате, они кричали и будили нас. Тогда я включил на какое-то время радио. Я ничего не знал о первом голе Эквадора, но услышал, что Аргентина сравняла счёт. Утром я посмотрел лучшие моменты встречи.
На тренировочной базе я провожу минимум 12 часов в сутки. Обычно я приезжаю в семь утра и уезжаю в семь или восемь вечера, в зависимости от дня. Это долгий рабочий день», — цитирует специалиста издание football.london.