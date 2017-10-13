Болельщики «Баварии» признали Киммиха лучшим игроком в сентябре

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих признан лучшим игроком команды в сентябре по итогам опроса болельщиков. 22-летний футболист сборной Германии набрал 19,5% голосов, опередив в голосовании нападающего Роберта Левандовского (16,9%) и полузащитника Хамеса Родригеса (9%). В прошлом месяце Киммих забил за «Баварию» один гол и сделал четыре результативные передачи.
«Конечно, очень приятно, когда болельщики голосуют за тебя. Это доказывает, что я заслужил определённое признание и показал хорошую игру», — цитирует Киммиха пресс-служба мюнхенского клуба.
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