Венгер: не так часто ваш бывший игрок становится президентом страны

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поспешил поздравить своего бывшего подопечного Джорджа Веа с успехом на выборах президента Либерии до объявления окончательных результатов голосования. Обладатель «Золотого мяча»-1995 работал под тренерским началом Венгера в начале 90-х в «Монако».
«Я хотел бы поздравить одного из моих бывших игроков, который стал президентом Либерии. Не так часто ваш бывший игрок становится президентом страны. Джордж молодец, желаю ему сохранять энтузиазм, а также желание учиться и побеждать», — цитирует специалиста BBC Sport.
Итоги выборов президента Либерии не подведены, Веа может понадобиться 2-й тур