Владелец «Астон Виллы» получил штраф за твит в адрес арбитра

Владелец «Астон Виллы» Тони Ся был оштрафован на £ 4 тыс. (около € 4,4 тыс.) за сообщение в социальной сети после домашнего матча своего клуба с «Болтоном» (1:0) в 11-м туре Чемпионшипа. В сообщении он высказал мнение, что главный судья встречи Джереми Симпсон был настроен против бирмингемской команды.
«Является ли рефери хейтером „Астон Виллы“?" — написал после игры Ся.
Отметим, что по ходу встречи «Астон Вилла» получила право на пенальти, который и принёс победу. В добавленное судьёй время с поля был удалён защитник бирмингемцев Нил Тейлор.
Ся признал обвинение в своих неправомерных действиях, а также был предупреждён о своём будущем поведении.
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