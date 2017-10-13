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Головин и Васин не помогут ЦСКА в матче с «Краснодаром»

13 октября 2017, пятница. 13:26 Футбол

Медицинский штаб ЦСКА перед вылетом в Краснодар на матч 13-го тура РФПЛ с одноимённым клубом принял решение оставить в Москве полузащитника Александра Головина. Как сообщает официальный сайт «армейской» команды, он будет готовиться к встрече Лиги чемпионов с «Базелем».

Также в Москве остался получивший повреждение икроножной мышцы в товарищеском матче сборных России и Ирана (1:1) защитник Виктор Васин.

Полузащитник Понтус Вернблум отправится с ЦСКА на выезд, решение о его участии в игре будет принято завтра, 14 октября. Также столичной команде не помогут Василий Березуцкий и Алан Дзагоев.

Василий Березуцкий и Дзагоев не помогут ЦСКА в матче с «Краснодаром»
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Краснодар Алан Дзагоев Василий Березуцкий Виктор Васин Понтус Вернблум Травмы — футбол
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