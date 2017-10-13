Панченко: первый реабилитационный период завершён

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о завершении первого реабилитационного периода после травмы. 27-летний игрок получил повреждение в гостевом матче 10-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1). На 67-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Игорь Шевченко в попытке сорвать контратаку ударил Панченко по ногам. В результате Кирилла унесли на носилках, а Шевченко получил жёлтую карточку.
«Первый реабилитационный период в клинике „Вилла Стюарт“ завершён. Огромное спасибо всем физиотерапевтам и врачам! Вы – профессионалы своего дела! Теперь домой… Завтра все на стадион болеть за наших. Удачи, братья, нам всем», – написал Панченко в «Инстаграме».
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«Динамо» не станет форсировать сроки восстановления Панченко после травмы