Мутко: Аргентина и Испания сыграют с Россией основными составами. Будет и Месси

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что сборные Аргентины и Испании сыграют против национальной команды России основными составами. 11 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Аргентины, 14 ноября – Испании. Обе встречи состоятся в России.
«Договорённость с этими сборными достигнута, это будет хороший спарринг для нашей сборной. Месси будет участвовать в этом матче, договор предусматривает, что обе сборные будут играть с нами основными составами. В том числе будет Месси», — сказал Мутко.
Сборная России 11 ноября сыграет с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией