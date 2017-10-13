Каррера: игроки «Спартака» должны быть очень внимательными в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от выездного матча 13-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом», который пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном сегодня, 13 октября.
«Безусловно, это очень важный матч. «Спартак» будет играть против команды, которая показывает хороший футбол и заслуженно заработала свои очки. Мы должны быть очень внимательны, потому что «Ахмат» является очень хорошей командой», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Спартак». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.
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