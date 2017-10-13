«Штутгарт» на 94-й минуте вырвал победу над «Кёльном»

«Штутгарт» одержал победу над «Кёльном» в матче 8-го тура Бундеслиги. Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 2:1.
В конце первой половины игры Анастасиос Донис вывел швабов вперёд. На 77-й минуте Доминик Хайнц сравнял счёт, однако на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте Чадрак Аколо принёс хозяевам победу.
Защитник сборной России Константин Рауш, выступающий за «Кёльн», провёл на поле 72 минуты и уступил место Тиму Хандверкеру.
«Штутгарт» набрал десять очков и занимает десятое место в таблице Бундеслиги. «Кёльн» (1) замыкает таблицу первенства.