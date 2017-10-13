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«Штутгарт» на 94-й минуте вырвал победу над «Кёльном»

13 октября 2017, пятница. 23:33 Футбол

«Штутгарт» одержал победу над «Кёльном» в матче 8-го тура Бундеслиги. Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 2:1.

В конце первой половины игры Анастасиос Донис вывел швабов вперёд. На 77-й минуте Доминик Хайнц сравнял счёт, однако на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте Чадрак Аколо принёс хозяевам победу.

Защитник сборной России Константин Рауш, выступающий за «Кёльн», провёл на поле 72 минуты и уступил место Тиму Хандверкеру.

«Штутгарт» набрал десять очков и занимает десятое место в таблице Бундеслиги. «Кёльн» (1) замыкает таблицу первенства.

Германия - Бундеслига. 8-й тур
13 октября 2017, пятница. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
2 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 – Донис – 38, 1:1 – Хайнц – 77, 2:1 – Аколо – 90+4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кёльн Штутгарт Константин Рауш
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