Глушаков: «Спартак» стремится к тому, чтобы играть, как в прошлом сезоне

Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что футболисты московского клуба стараются играть в текущем чемпионате так, как в прошлом сезоне, когда стали чемпионами России. В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги подопечные Массимо Карреры в Грозном обыграл со счётом 2:1 «Ахмат».
«Эмоции после матча с „Ахматом“ только положительные. Очень рад, что наконец вернулся на поле, болеть — всегда плохо. Когда не можешь выходить на поле, ещё сильнее переживаешь за ребят, так как не можешь им помочь. Хорошо, что в таком сложном матче у нас получилось показать характер и выиграть, такие эмоции всегда нужны команде.
В матче против „Ахмата“ для нас было важно продолжить менять чёрную полосу в чемпионате России на белую. Мы стремимся к тому, чтобы играть и ощущать себя на поле, как в прошлом сезоне. Согласен, что матч в Грозном напомнил некоторые игры минувшего сезона. У нас не всё прям так безоблачно, есть ошибки, мы понимаем их, работаем над их исправлением.
Я бы не сказал, что вначале сезона кто-то играл без желания. Желание было всегда, просто вместе с ним было невезение, которое еще больше разозлило команду. Сейчас у нас плотный график, каждая победа и положительные эмоции очень важны перед следующими играми", — приводит слова Глушакова ТАСС.