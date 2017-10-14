Жардим: ничья в матче «Лион» — «Монако» была бы справедливее

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура чемпионата Франции с «Лионом». Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 3:2.
«Это был очень равный матч. У нас были проблемы в обороне в первом тайме. После перерыва команда прибавила и игра стала даваться легче. У нас были хорошие возможности, чтобы выйти вперёд, но вместо этого мы пропустили обидный гол со штрафного в концовке. Ничейный результат был бы более справедливым.
Тем не менее, считаю, что «Монако» показал, что у нас есть потенциал, есть талантливые молодые игроки. Это важно и для настоящего, и для будущего", — цитирует тренера L'Equipe.
«Лион» одолел «Монако», забив победный гол на пятой компенсированной минуте